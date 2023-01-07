麥卡錫當選眾議院議長　投票過程與黨友口角、險釀肢體衝突　連日談判讓步終獲支持

【有線新聞】美國共和黨領袖麥卡錫當選眾議院議長，苦戰4天、經歷15輪投票，是超過160年來最多，黨友更一度在議會衝突。麥卡錫當選後強調，國會要團結應對中國等競爭。

經歷4天、共15輪投票苦戰，終於以眾議院議長身份登上講台，共和黨領袖麥卡錫自嘲一番。他預告會帶領現時由共和黨控制的眾議院，監察、制衡總統拜登施政，強調國會必須團結一致，應對國債和中國崛起等議題。

不過競逐議長之路如此崎嶇，要推動議程也未必能一帆風順。拉鋸到周五深夜的第十四輪投票，原本有望是決勝一局，但麥卡錫仍以一票之差未能當選，表決後一度與不支持他的黨友口角，兩派議員間更幾乎爆發肢體衝突，雙方再度磋商才打破僵局。麥卡錫最終在第十五輪投票，以216票壓過門檻當選。

有共和黨人透露，麥卡錫連日談判作出重大讓步，包括承諾放寬罷免議長門檻、鞏固保守派立場等，才爭取到14名保守派黨友轉軚支持，及餘下六人投下不反對的在場票，結束眾議院可能停擺的局面，新一屆眾議員亦得以宣誓就任。

總統拜登隨即發聲明祝賀，稱預備好與共和黨人合作。不過新科議長面對黨內分歧，加上共和黨議席優勢微弱，未來要推動議案，很可能再面臨連場苦戰。