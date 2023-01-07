返回
按輸入鍵開始搜尋

麥卡錫當選眾議院議長　投票過程與黨友口角、險釀肢體衝突　連日談判讓步終獲支持

【有線新聞】美國共和黨領袖麥卡錫當選眾議院議長，苦戰4天、經歷15輪投票，是超過160年來最多，黨友更一度在議會衝突。麥卡錫當選後強調，國會要團結應對中國等競爭。
經歷4天、共15輪投票苦戰，終於以眾議院議長身份登上講台，共和黨領袖麥卡錫自嘲一番。他預告會帶領現時由共和黨控制的眾議院，監察、制衡總統拜登施政，強調國會必須團結一致，應對國債和中國崛起等議題。
不過競逐議長之路如此崎嶇，要推動議程也未必能一帆風順。拉鋸到周五深夜的第十四輪投票，原本有望是決勝一局，但麥卡錫仍以一票之差未能當選，表決後一度與不支持他的黨友口角，兩派議員間更幾乎爆發肢體衝突，雙方再度磋商才打破僵局。麥卡錫最終在第十五輪投票，以216票壓過門檻當選。
有共和黨人透露，麥卡錫連日談判作出重大讓步，包括承諾放寬罷免議長門檻、鞏固保守派立場等，才爭取到14名保守派黨友轉軚支持，及餘下六人投下不反對的在場票，結束眾議院可能停擺的局面，新一屆眾議員亦得以宣誓就任。
總統拜登隨即發聲明祝賀，稱預備好與共和黨人合作。不過新科議長面對黨內分歧，加上共和黨議席優勢微弱，未來要推動議案，很可能再面臨連場苦戰。
上一條影片 日本3M親解百潔布正確用法　黃色海綿不是用來洗碗丨附4大清潔百潔布方法
下一條影片 兩岸「小三通」即日起分階段復航
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日