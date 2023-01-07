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美國弗吉尼亞州6歲男童與女教師爭吵後蓄意槍傷對方
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2023年01月07日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美國弗吉尼亞州一名6歲男童與老師爭吵後，開槍射對方，老師重傷。
警方封鎖案發小學調查，有家長等候接走子女。當局指男童與女教師爭吵，在課室內向對方開了一槍。老師中槍倒地後，不忘提醒其他學生，前往安全地方躲避。警方拘捕男童，正調查他如何取得槍械。
美國不時有校園槍擊案，但甚少涉及幼童蓄意開槍。密歇根州23年前，曾有一名6歲男童槍殺女同學。
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