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出席本篤十六世喪禮後 陳日君獲教宗方濟各接見
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2023年01月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】教宗方濟各接見在梵蒂岡的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。
陳日君出席榮休教宗本篤十六世喪禮後，獲教宗方濟各私人接見。據報陳日君感謝方濟各委任周守仁，讚揚周守仁是好主教，又說自己在香港一直有探望囚犯，為多名囚犯施洗，教宗方濟各非常高興。
陳日君2020年曾經就香港主教繼任人安排到梵蒂岡，但不獲教宗接見。
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