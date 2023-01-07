出席本篤十六世喪禮後　陳日君獲教宗方濟各接見

【有線新聞】教宗方濟各接見在梵蒂岡的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

陳日君出席榮休教宗本篤十六世喪禮後，獲教宗方濟各私人接見。據報陳日君感謝方濟各委任周守仁，讚揚周守仁是好主教，又說自己在香港一直有探望囚犯，為多名囚犯施洗，教宗方濟各非常高興。

陳日君2020年曾經就香港主教繼任人安排到梵蒂岡，但不獲教宗接見。