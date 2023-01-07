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澳門明起最多各限帶五盒　退熱藥、感冒藥及快測劑等出境

【有線新聞】澳門明日起限制出境人士攜帶抗疫藥物數量。
明日起，由澳門出境人士禁止以自用或消費名義，攜帶多於五盒或五瓶的止痛退燒藥、複方感冒藥、化痰止咳藥和新型肺炎快速測試劑，獲醫生證明人士可獲豁免。
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