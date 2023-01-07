返回
按輸入鍵開始搜尋

MIRROR演唱會｜李父：阿MO皮膚再現褥瘡　禱告冀盡快復原

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言再出現褥瘡。
他爸爸李盛林在代禱信說，阿MO有姐姐回港探望、陪伴，協助進食和伸展拉筋，不過阿MO每天復康治療體力消耗很大，希望他有足夠休息和胃口。李盛林透露，阿MO的皮膚重新出現褥瘡，禱告希望盡快復原。
上一條影片 足總盃八強　東方3:0港會
下一條影片 NASA退役ERBS衛星將重返大氣層
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日