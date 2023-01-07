MIRROR演唱會｜李父：阿MO皮膚再現褥瘡　禱告冀盡快復原

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言再出現褥瘡。

他爸爸李盛林在代禱信說，阿MO有姐姐回港探望、陪伴，協助進食和伸展拉筋，不過阿MO每天復康治療體力消耗很大，希望他有足夠休息和胃口。李盛林透露，阿MO的皮膚重新出現褥瘡，禱告希望盡快復原。