通關｜市民趕見親人最後一面　有人做免費檢測被「打回頭」

【有線新聞】香港和內地恢復免檢疫通關，有市民乘搭東鐵綫頭班車，經落馬洲過關到深圳，有人說要回鄉探親，亦有人急著見家人最後一面。有旅客用免費檢測證明，不符合過關要求被「打回頭」。

事隔近三年，東鐵綫頭班車清晨六點零八分到達落馬洲站。

張先生：「迫不及待想早點回到家，因為我已經兩年沒見過太太。」 乘客：「心情很緊張，我要回去見我媽媽最後一面，她今天落葬。」

頭班車乘客到閘前還要等多一會，螢幕提醒旅客要有檢測陰性證明，以及成功預約登記證明。到六時半開閘，人潮填滿了多條排隊的通道，過關前有職員「最後把關」，幫手檢查過關文件是否齊全。

馬小姐：「以為沒有這麼多人，以為有很多人觀望，原來有這麼多人。」曾先生：「很開心，可以自由出入，搶了半個小時才搶到名額，我曾確診不怕了。」

她早一天在社區檢測中心做了免費核酸檢測，被關員「打回頭」。乘客：「收費140元或240元才容許。（會否今天就去檢測？）當然回去就做檢測，不讓你過關怎麼辦？我爺爺96歲，病了。」

出完香港關口，前往福田口岸的通道暢順，第一班順利過關的旅客，6時40分離開福田口岸，有分隔兩地的情侶團圓，有人揮動國旗慶祝。

馮先生：「先見我女朋友，明天坐飛機去北京看天安門升旗，因為三年沒有看過了。有很多人說防疫過度，但其實國家還是保護我們的老人小孩，所以大家不要怪責他們了，十四億人管理不容易的 。」

陳先生：「明天要上班，其實只有一天時間，所以想多點時間陪家人。」

他準備了另類手信帶回鄉，對很多人而言，一個擁抱已足夠。

福田區人民政府派人在口岸出口派發傳單，上面寫著「歡迎香港同胞返深」，還有迎春花市的優惠券。在深圳灣口岸亦恢復免檢疫通關，早上大排長龍；有旅客就選擇乘搭跨境巴士，由上水經文錦渡口岸過境。想去珠海就可以經港珠澳大橋，不限北上名額，只要買到車票就得。中港碼頭及港澳碼頭同樣恢復客運，有票乘船同樣毋須預約可過關。