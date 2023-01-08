通關｜李家超指年廿九最多人預約過關　卓永興統籌處理上水水貨客問題

【有線新聞】行政長官李家超與官員視察落馬洲支線口岸，他說首日通關暢順，符合政府預期，會密切留意通關初期狀況，再同廣東及深圳市政府商討，最終達致全面通關。

通關首日，行政長官李家超與統籌通關協調組的政務司司長陳國基，以及紀律部隊首長到落馬洲支線口岸視察，了解入境處人員的準備。隨後進入禁區，由海關介紹過關流程。

李家超：「牠叫甚麼名字？」海關：「我拍檔叫Baileys。」李家超：「Baileys，Baileys在這裡做了多久？」

李家超隨後與過關的市民傾談，李家超：「順不順暢呀？」市民：「順暢、好順暢。」李家超：「幾點來到？」市民：「坐的士來，七點半出發。」李家超：「七點半出發，那其實排了隊多久？」市民：「都不用怎樣排隊市民。」

李家超說通關首日運作順暢，感覺到市民都好開心，目前雙向各六萬配額符合需求。

李家超：「就算年廿九都仍然有，仍有約1000個位可預約，當然因為年廿九受歡迎，如果你一定要當日出發，未必揀到自己想去的口岸。我們希望盡早達到完全回復正常，所以是不需要人數安排，這個日期一定會出現，至於幾時出現呢？我相信我們要穩妥、可控情況下留意形勢。」

李家超又提醒過境旅客必須持自費核酸檢測證明，對於有市民憂慮通關後，上水可能再出現大批水貨客，李家超說政務司副司長卓永興會統籌處理。

李家超：「過往我們所處理的問題，包括阻街、交通、秩序等，有關部門已部署了，亦會在此方面多加留意，我會希望將事情管理得好，正面向完全復常方向推進。」

澳門已推出限制攜帶止痛退燒藥離境的措施，李家超被追問會否跟隨，他沒有回應便離開。