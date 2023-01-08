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九龍灣中年婦倒臥馬路中心 送院不治 72歲司機涉危駕被捕
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2023年01月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子在九龍灣被的士撞倒，送院搶救後不治。
警員封鎖一段路面調查，現場遺下一對鞋及個人物品。凌晨12時許，一輛的士沿啟福道往觀塘駛至啟褔道行人天橋附近，撞倒一名52歲女子，她身體多處受傷昏迷，送院後證實不治。72歲司機涉嫌危險駕駛被捕。
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