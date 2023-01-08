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通關｜截至11時約有9,000人乘東鐵綫來往落馬洲 港鐵加密班次至135班
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2023年01月08日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】截至早上11時，約有9,000人乘搭東鐵綫來往落馬洲站，主要都是出境旅客，港鐵加派300名職員在東鐵綫沿綫協助乘客。
港鐵過境鐵路總管張志強：「我們將東鐵綫前往落馬洲站班次加密至4至8分鐘一班，因為我們看到政府對過境有預約安排，所以我們有信心可以應付到客量。在疫情前我們每日約有90班列車，到現在我們加密到135班，所以正如我們剛才說，我們覺得運力能應付實際過境需要。」
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