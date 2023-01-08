返回
按輸入鍵開始搜尋

通關｜截至11時約有9,000人乘東鐵綫來往落馬洲　港鐵加密班次至135班

【有線新聞】截至早上11時，約有9,000人乘搭東鐵綫來往落馬洲站，主要都是出境旅客，港鐵加派300名職員在東鐵綫沿綫協助乘客。
港鐵過境鐵路總管張志強：「我們將東鐵綫前往落馬洲站班次加密至4至8分鐘一班，因為我們看到政府對過境有預約安排，所以我們有信心可以應付到客量。在疫情前我們每日約有90班列車，到現在我們加密到135班，所以正如我們剛才說，我們覺得運力能應付實際過境需要。」
上一條影片 牙刷放錯這位置變病毒溫藏　牙醫警告牙刷4種情況要即換　否則「食菌落肚」易感冒
下一條影片 通關｜落馬洲口岸停運近三年恢復運作　李家超冀逐步全面通關毋須限制人數
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日