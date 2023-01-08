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通關｜落馬洲口岸停運近三年恢復運作 李家超冀逐步全面通關毋須限制人數
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2023年01月08日
港聞
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【有線新聞】香港與內地首日免檢疫通關，七個口岸合共有約六萬個名額。
停運近三年的落馬洲支線口岸，六時半恢復運作，深圳灣口岸外，旅客排長龍等候過關。文錦渡的客運服務亦重開，經這三個陸路口岸過關要先預約。水路方面，中港碼頭及港澳碼頭即日起有航班返回內地，巿民買到票就毋須預約。
行政長官李家超及一眾官員先後到口岸視察，認為首日運作暢順，期望可逐步達至全面通關，毋須限制人數。
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