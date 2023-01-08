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泰國規定18歲或以上旅客入境須打至少兩針 周一起生效
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2023年01月08日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】泰國入境新規定周一起生效。
泰國民航局宣布，由周一起至本月底18歲或以上旅客入境前，須出示接種至少兩劑疫苗的證明，曾確診者須證明過去半年內已康復，未接種疫苗的人需有醫生證明。此外旅客亦要購買包含新型肺炎治療的醫療保險，涵蓋由入境當天至離境後7天。
新規定不適用於持泰國護照，或經泰國轉機的旅客。
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