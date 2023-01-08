上水玉器店遭爆竊　損失約25萬元玉器飾物

【有線新聞】上水一間玉器店遭爆竊。

玉器店在新樂街上水匯地下，早上七時許，68歲負責人開門準備營業，發現捲閘鎖頭不見了。開閘發現店舖被人搜掠過，經點算損失70多隻玉鐲及超過100件玉墜飾物，總值約25萬元，大埔警區刑事調查隊接手調查。