歐洲多國呼籲如非必要勿赴中國

【有線新聞】歐洲多國呼籲國民如非必要切勿前往中國。

德國外交部稱，中國處於疫情高峰，醫療系統不勝負荷，如非必要，不建議國民現時前往中國。鄰國盧森堡稱採取與德國一致的旅遊建議。

比利時外交部亦指，中國自上月結束清零政策以來經歷最大一波疫情，醫院或將人滿為患，遭遇緊急狀況時或無法適時治療，目前不建議前往中國。