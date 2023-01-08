返回
按輸入鍵開始搜尋

通關｜即日起香港入境澳門毋須核酸檢測陰性證明　來往港澳客船復航

通關｜即日起香港入境澳門毋須核酸檢測陰性證明　來往港澳客船復航
【有線新聞】即日起由香港入境澳門毋須核酸檢測陰性證明，來往港澳的客船亦復航。
首班噴射飛航客船早上7時半由上環出發，一小時後抵達氹仔客運碼頭，船上400個座位，只有130名旅客。在碼頭大堂有人購買船票，人流不多。碼頭營辦商引述兩間船公司復航首日售出約1,500張船票，部分中午及下午班次售罄。澳門旅遊局就說會在農曆新年前，推出跨境交通票務優惠，吸引香港旅客。
上一條影片 福田通關旅客渴望家庭團聚　港澳簽注今起恢復　但辦公室沒人上班市民苦等
下一條影片 通關｜三年來首免檢疫回家　在港工作內地人：是時候恢復正常生活
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日