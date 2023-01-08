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通關｜即日起香港入境澳門毋須核酸檢測陰性證明 來往港澳客船復航
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2023年01月08日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】即日起由香港入境澳門毋須核酸檢測陰性證明，來往港澳的客船亦復航。
首班噴射飛航客船早上7時半由上環出發，一小時後抵達氹仔客運碼頭，船上400個座位，只有130名旅客。在碼頭大堂有人購買船票，人流不多。碼頭營辦商引述兩間船公司復航首日售出約1,500張船票，部分中午及下午班次售罄。澳門旅遊局就說會在農曆新年前，推出跨境交通票務優惠，吸引香港旅客。
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