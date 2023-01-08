通關｜福田口岸餐廳指生意多八成 港人遊九華山感興奮：饑渴了很久

【有線新聞】首階段通關的第一日，已有香港的旅行社帶團到內地。有港人表示，可返內地旅遊感覺非常好，亦有關口附近的商戶表示，通關的第一天生意較往常多八成。

闊別三年，這個畫面可說既熟悉又陌生。有香港旅行社趁著第一階段通關首日，舉辦這個九華山三日兩夜團。

旅行團領隊羅小姐：「因為封關了三年，現在通關很激動、很緊張。我接到這個團，昨晚都睡不着、很開心。」

不單領隊有團帶感到高興，連團友未到景點亦已經先興奮。

池女士：「好開心很久沒來，因為饑渴了很久，所以想早些過來玩。平時以前我們會去九華山兩三次，如果不需要做核酸的話，我們會來得密些，但如果要做核酸的話，因為要上網預約，所以麻煩很多。」

他就玩完旅行團會再留低在內地。馮先生：「等玩完旅行團之後，可能自己會停留在內地玩多數天才走。因為我樟木頭有個地方，我三年沒有去，所以都要回去看看。」

隨著人流回復，在這間福田口岸附近的這家餐廳，來用膳的人都多了，生意較往常多了近8成。餐廳負責人黃女士：「看到這樣真的很開心，因為真的已經捱了三年，期盼香港開關已經期盼已久。期望我們的生意在新年前，可以恢復以前的經濟。」

她相信通關後，生意將會再有所好轉，最希望的是生意可回復到疫情前水平。