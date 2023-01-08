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通關｜落馬洲早段較多人需時45分鐘　深圳灣網絡差難開二維碼需花一小時

【有線新聞】本台記者分別從落馬洲、深圳灣和文錦渡，三個陸路口岸過關。
我們兵分三路經三個陸路口岸過關。記者在名額最多有35,000個位的落馬洲經E道出境，再過海關進入福田口岸，沿途有指示牌，有人停下來掃；直接行到關口，出示回鄉證就行。過關流程順暢，不過早段人流較多，兩地關口都要排隊，結果用了45分鐘，才來到福田山岸。
另一記者經文錦渡過關，要在上水乘跨境巴士。市民：「等了三年。」三年來的其中一個變化是票價。市民：「30元一位，之前20元的。」蘇先生：「始終有通脹，但突然間升三分一有些誇張。」
全輛直通巴只有十多名乘客，文錦渡口岸過關名額最少，只有5,000個。過完香港關口，要再上車。到內地口岸有職員協助，要填寫個人資料、有沒有病徵、外遊記錄及內地的聯絡人。Mia：「很快，我認為快過其他口岸，這個關口人少些，可能大家不熟悉。」
大家用開的深圳灣口岸人太多，要排隊等一等，去到關口又要再等。因為不少人電話未能上網，開不到二維碼，要職員協助連接WIFI，結果用了一小時才過到關。部份香港人跟記者一樣，電話本身沒有微信，要即場下載才可以填寫健康申報表過關。
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