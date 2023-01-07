墨西哥兩列地鐵相撞多人死傷

【有線新聞】墨西哥首都墨西哥城兩列地鐵相撞，至少1死，數十人受傷。

列車相撞後，車身嚴重受損，救援人員趕到現場營救傷者，乘客於隧道內沿路軌疏散。事發當地周六早上，列車在兩個地鐵站之間相撞，暫時未知相撞原因。墨西哥城地鐵近年發生多宗意外，前年5月一段地鐵高架橋突然倒塌，一架列車出軌並斷開兩截，造成近百人死傷。