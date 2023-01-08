通關｜鄧炳強視察深圳灣料初期水客不多　林世雄：高鐵開始試運

【有線新聞】保安局局長鄧炳強視察深圳灣口岸，說相信通關初期水貨客不多。

鄧炳強：「他們每天都需要作出預約，我相信大部分市民都是希望探親或從商，但當然我們在打擊水貨方面都十分有經驗，我們與不同相關部門，當然除了在一些水貨熱點進行我們的工作以外，另外有執法部門亦會在有需要的情況下採取相應行動。」

運輸及物流局局長林世雄視察港珠澳大橋口岸，他說口岸的交通配套運作非常暢順，而高鐵試運亦已開始；警務處處長蕭澤頤就巡視落馬洲支線口岸。