俄羅斯停火令結束續轟炸烏克蘭東部地區

【有線新聞】俄羅斯停火令於當地周六午夜結束，烏克蘭官員指俄軍連夜轟炸東部地區，至少一人死亡。盧甘斯克俄控地區有天然氣管道爆炸起火，當局正調查爆炸原因。

有民眾發放片段，稱俄軍於烏克蘭東南部扎波羅熱等地，停火令一結束便隨即展開大規模轟炸。

停火令完結前，不少地方仍傳出遇襲。東部盧甘斯克俄控地區有天然氣管道，據報周六下午爆炸起火，影響逾萬人，當局正調查爆炸原因。

俄羅斯宣布於東正教聖誕節停火36小時至當地周六午夜，但俄烏均指責對方於期間繼續開火。烏克蘭稱俄軍一天內發動至少一次導彈襲擊及20次火箭攻擊，包括東部頓涅茨克城鎮巴赫穆特。

有份參與戰事的俄羅斯僱傭兵組織華格納創辦人指，巴赫穆特有龐大地下設施和網絡，可以容納坦克、戰車等武器，有重要戰略價值。

俄羅斯國防部則發放片段，展示軍人到教堂參與東正教聖誕節儀式，並稱約1100公里前線遵從停火令，但烏方發射近50發炮彈，俄方還擊壓制。

數百個基輔民眾就到世界文化遺產、有近千年歷史的洞窟修道院參與儀式。自俄烏戰事爆發後，烏克蘭正教會切斷與所屬俄羅斯東正教會的關係，這次儀式首次以烏克蘭語舉行。

就著俄烏戰事衝突，英國政府宣布3月在倫敦召開會議，為負責調查俄羅斯戰爭罪行的國際刑事法院，爭取全球財政及實質支援，各國司法部長將出席。