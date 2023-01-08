「安心出行」系統停止運作　資科辦稱已刪除所有確診個案出行紀錄

【有線新聞】安心出行停止運作。

政府說隨著防疫措施放寬，香港與內地逐步通關，市民生活復常，安心出行正式停止運作，程式不會再更新，已經刪除確診者安心出行記錄，港鐵站的安心出行支援站亦停運。

安心出行2020年推出，協助追蹤確診者行蹤。