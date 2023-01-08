通關｜陳茂波指社會步入復常階段　全方位說好香港優勢

【有線新聞】財政司司長陳茂波在網誌說，通關是今年首個大好消息。

陳茂波說社會步入復常階段，政府準備啟動系列宣傳攻勢，全方位說好香港優勢。他周六將啟程前往瑞士，出席達沃斯世界經濟論壇，下半年亦會出訪東盟及歐洲等。除了走出去，亦會請客來，打頭陣是周三至四舉行的亞洲金融論壇。

而旅發局將加強支持會議展覽及獎勵旅遊，本月中會再次有國際郵輪以香港作為航點，是疫情後首次。