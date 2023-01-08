i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
通關｜陳茂波指社會步入復常階段 全方位說好香港優勢
i-Cable
2023年01月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】財政司司長陳茂波在網誌說，通關是今年首個大好消息。
陳茂波說社會步入復常階段，政府準備啟動系列宣傳攻勢，全方位說好香港優勢。他周六將啟程前往瑞士，出席達沃斯世界經濟論壇，下半年亦會出訪東盟及歐洲等。除了走出去，亦會請客來，打頭陣是周三至四舉行的亞洲金融論壇。
而旅發局將加強支持會議展覽及獎勵旅遊，本月中會再次有國際郵輪以香港作為航點，是疫情後首次。
上一條影片
「安心出行」系統停止運作 資科辦稱已刪除所有確診個案出行紀錄
下一條影片
印度山區城鎮地面沉降大量民房現裂縫
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日