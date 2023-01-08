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印度山區城鎮地面沉降大量民房現裂縫
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2023年01月08日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】印度北部有山區城鎮地面沉降，約600幢民房出現裂縫。
鄰近喜瑪拉雅山的喬斯希馬特鎮，大量房屋牆身裂開，更有寺廟倒塌。當局因應地面沉降叫停當地所有工程，並疏散居民到酒店暫住，估計有600戶人受影響。這座海拔近1900米的山城是熱門登山路線，亦是印度教徒朝聖要道，一年遊客量約有50萬人。有專家認為當地近年大興土木、擴建鐵路、興建水電站等，是地面沉降成因之一。
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