新增14113宗確診　輕微回落　多66人死亡

【有線新聞】本港確診輕微回落，新增14,113宗個案，多66人死亡。

新增個案大部分是本地感染，輸入個案就有431宗，無新增XBB.1.5變種病毒株個案，而BA.4和BA.5變種病毒株比例輕微下降至佔一半。多18間安老及殘疾院舍，呈報29名院友和員工確診。