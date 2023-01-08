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通關｜首日內地客不多　上水旺角現零星自由行旅客　商戶料農曆年才好轉

【有線新聞】南下的內地旅客首日不算多，在上水及旺角熱點人流都不算多，商戶預期要到農曆年生意才會逐步恢復。
在上水新康街通關第一日人流疏落，只見零星一、兩個自由行旅客。盧女士：「現在都是較冷清，與疫情前相比差很遠。」鄧小姐：「內地遊客比之前都多了，之前這裡是零，今日這條街都興旺了很多。自疫情以來比當時還差一點，因為當時這裡是超級多人，你在這條街是完全無法移動。」
昔日藥房林立，現在總有一間空舖在附近，有商戶預期生意恢復要一段時間，藥房職員黃先生：「可能內地疫情仍然嚴峻，光顧的主要是本地人。（記者：預計通關後生意額？）無法預計、現時很多都缺貨，例如感冒藥很多都沒有貨。它現在正式通關，我估計農曆新年後會有好轉。」
疫情前同樣是自由行旅客熱點的旺角西洋菜街內地客都不算多。申小姐：「放假了，想放鬆一下自己，很久沒有來香港了，這次會去香港故官博物館看看，然後太平山看看夜景、購物、吃當地的美食。」
有商戶覺得整體人流都少了，藥房職員劉先生：「今天都很冷清，你看我銷售員比客人還要多。」單先生：「多了一點，但感覺不像從前般，以前基本上整條街有一半都是內地人，現在是本地人較多。」他說會再做多些推廣，希望慢慢吸引多些人光顧。
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