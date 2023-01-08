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鯉魚門邨火警逾百居民疏散　三人不適送院

鯉魚門邨火警逾百居民疏散　三人不適送院
【有線新聞】鯉魚門邨發生火警，三人不適送院。
網上片段見到單位火勢猛烈，大廈外牆熏黑，其中一男一女由救護車送院。下午五時左右，鯉魚門邨鯉意樓一個高層單位起火，冒出大量濃煙，消防到場派出煙帽隊及開一條喉灌救約一小時後將火救熄，百多名居民要疏散，起火原因有待調查。
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