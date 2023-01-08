旺角男子過馬路遭私家車撞傷　昏迷送院

【有線新聞】旺角一名男子過馬路時遭私家車撞傷，昏迷送院。

私家車車頭損毀，司機協助警方調查。傍晚約六時半，該輛私家車沿旺角道行駛，駛到近上海街交界，懷疑收掣不及撞倒一名過馬路的62歲男子，傷者頭部重創由救護車送院。