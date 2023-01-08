中國擬將輝瑞新冠口服藥加入醫保目錄未成事

【有線新聞】中國尋求將美國輝瑞新冠口服藥列入國家醫保目錄，但因為廠方報價過高而談判失敗。

國家醫療保障局公布有與美國藥廠輝瑞洽談，將新冠口服藥帕克斯洛維德列入醫保目錄，最終因為報價過高而不成功，但強調目前處方帕克斯洛維德的費用，仍然受國家醫保涵蓋至3月底；又稱國家醫保藥品目錄中有600多種藥物可治療新型肺炎的發燒、咳嗽症狀，包括最新與國內藥廠談判成功、新增入醫保目錄的清肺排毒顆粒及阿茲夫定片等。