觀塘男子駕電動滑板車失控撞貨車　昏迷送院

【有線新聞】一名男子在觀塘駕駛電動滑板車失事，昏迷送院。

警員在場調查，檢查涉事電動滑板車。凌晨12時許，一名28歲男子在觀塘工業中心停車場駕駛電動滑板車，失控撞向貨車，昏迷倒地，由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。