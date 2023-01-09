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觀塘男子駕電動滑板車失控撞貨車 昏迷送院
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男子在觀塘駕駛電動滑板車失事，昏迷送院。
警員在場調查，檢查涉事電動滑板車。凌晨12時許，一名28歲男子在觀塘工業中心停車場駕駛電動滑板車，失控撞向貨車，昏迷倒地，由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。
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