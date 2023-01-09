四匪準備爆竊紅磡金行斷正被捕　其中一人為非法入境者

【有線新聞】警方瓦解一個爆竊集團，在紅磡拘捕四名準備爆竊金行的匪徒。

四名疑匪其中一人是非法入境者，其餘是本地人，年齡介乎24至53歲，扣留在警車協助調查。警方西九龍重案組探員根據情報，凌晨4時許，在船澳街一帶埋伏，發現兩名男子撬開一間金行捲閘入內爆竊，探員隨即拘捕兩人，並先後拘捕門外把風，及在私家車接應的兩名同黨，檢獲一批爆竊工具，金行沒有損失。