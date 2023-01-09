返回
按輸入鍵開始搜尋

四匪準備爆竊紅磡金行斷正被捕　其中一人為非法入境者

【有線新聞】警方瓦解一個爆竊集團，在紅磡拘捕四名準備爆竊金行的匪徒。
四名疑匪其中一人是非法入境者，其餘是本地人，年齡介乎24至53歲，扣留在警車協助調查。警方西九龍重案組探員根據情報，凌晨4時許，在船澳街一帶埋伏，發現兩名男子撬開一間金行捲閘入內爆竊，探員隨即拘捕兩人，並先後拘捕門外把風，及在私家車接應的兩名同黨，檢獲一批爆竊工具，金行沒有損失。
上一條影片 觀塘男子駕電動滑板車失控撞貨車　昏迷送院
下一條影片 通關｜有校長冀放寬跨境學童檢測　要求「一周一核酸」
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日