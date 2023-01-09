去年電鐵閘倒塌壓死保安員　油麻地母嬰健康院下周一恢復服務

【有線新聞】油麻地母嬰健康院下周一恢復服務。

母嬰健康院的電鐵閘仍未重新安裝，去年八月，母嬰健康院的電鐵閘倒塌，壓斃43歲女保安員；健康院在隨後的十月，暫停服務維修。事隔三個月，衞生署說已完成保養及檢查，可以恢復正常服務，已經預約會收到服務安排通知。