立場案｜涉發布煽動刊物罪　前總編鍾沛權等表證成立　鍾：出版是基於事實

【有線新聞】已停運的立場新聞及總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案，法庭裁定表證成立。

鍾沛權、林紹桐到區域法院應訊，庭上播放鍾沛權與國安處警員一個半小時警誡錄影會面片段，警員查問立場新聞發布文章的流程，出版準則、收入來源及支出，鍾沛權說2014年12月至2021年10月出任立場總編輯，有權審批和修改文章，屬最終及唯一決策人，知悉要負上《報刊條例》列明的法律責任。他形容出版流程千變萬化，不知從何說起，一般而言會分派議題給同事跟進採訪，收到稿件後審批和修改，強調出版是基於事實、不會違法。警員就引用立場17篇文章包括民主派初選案人物專訪、傳媒人區家麟評論文章等，查問誰是作者，與被告、立場新聞的關係，有否支付稿費、有否與其他人商量，指示如何寫。鍾沛權都答「冇嘢講」，他只承認知悉內容，審批其中15篇文章，並確認其中一篇博客文章由太太陳沛敏撰寫。

另外兩篇文章，包括中大衝突兩周年專訪、前支聯會副主席鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」報道於他辭職後才發布，鍾沛權指他只知悉文章內容，由誰審批他說「冇嘢講」。控方完成舉證，法官郭偉健裁定表證成立，星期二續審，各被告需要答辯。