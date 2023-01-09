返回
按輸入鍵開始搜尋

赴港旅遊簽注復辦首天　深圳多區辦證預約爆滿

【有線新聞】內地與香港恢復通關，不少內地民眾都趕往辦理赴港簽注。當局指多個辦證大廳，未來數日的預約都已爆滿。
在正式恢復辦理赴港旅遊簽注的第一個工作日，位於深圳福田的辦理大廳，一早已經人頭湧湧，不過由於預約的名額有限，不少人都要打道回府。
深圳市民蔣小姐表示：「因為在那邊登記結婚，要去領結婚登記書，本來打算今天去的，但是我不知道要預約，所以沒有預約上，到下周一都是滿的。」市民王小姐說：「本來就是抱很大的希望，但是現在又弄不了。我有朋友在香港，他們都說上水那些店等大陸人去香港買貨之類的，完了等了一天都沒有人去，我們這邊根本都沒有簽到證件，根本都過去不了。」
深圳當局指近期收到的辦證預約數量急劇上升，福田、南山、羅湖等區的辦證大廳都預約爆滿，呼籲市民分流到其他轄區辦理。目前要前往香港，內地居民需要持往來港澳通行證，到市內的公安出入境，大廳辦理三個月或一年內1次或2次的旅遊簽注。
在福田口岸，繼續有不少旅客拖住行李往來香港和內地，亦有內地旅客說打算避過人流高峰期後才去香港。深圳市民香先生說：「2019年到現在差不多四年沒去，心情好激動，剛剛好就搶到了，運氣好，先避免高峰期，等過完年吧，(赴港後)購物吧，探望一下那邊的親人。」
內地旅客在獲得簽注後，便可在深圳口岸出入境系統預約，憑48小時內核酸陰性證明過關。根據預約過關系統顯示，目前未來七天內，福田、深圳灣等四個口岸的名額仍然充足。
上一條影片 國家衛健委專家梁萬年：無國家能清零　現時調整「乙類乙管」為合適時機
下一條影片 一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡登記文件、步驟一文看｜附港鐵＋郵局支援站地址
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日