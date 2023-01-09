赴港旅遊簽注復辦首天　深圳多區辦證預約爆滿

【有線新聞】內地與香港恢復通關，不少內地民眾都趕往辦理赴港簽注。當局指多個辦證大廳，未來數日的預約都已爆滿。

在正式恢復辦理赴港旅遊簽注的第一個工作日，位於深圳福田的辦理大廳，一早已經人頭湧湧，不過由於預約的名額有限，不少人都要打道回府。

深圳市民蔣小姐表示：「因為在那邊登記結婚，要去領結婚登記書，本來打算今天去的，但是我不知道要預約，所以沒有預約上，到下周一都是滿的。」市民王小姐說：「本來就是抱很大的希望，但是現在又弄不了。我有朋友在香港，他們都說上水那些店等大陸人去香港買貨之類的，完了等了一天都沒有人去，我們這邊根本都沒有簽到證件，根本都過去不了。」

深圳當局指近期收到的辦證預約數量急劇上升，福田、南山、羅湖等區的辦證大廳都預約爆滿，呼籲市民分流到其他轄區辦理。目前要前往香港，內地居民需要持往來港澳通行證，到市內的公安出入境，大廳辦理三個月或一年內1次或2次的旅遊簽注。

在福田口岸，繼續有不少旅客拖住行李往來香港和內地，亦有內地旅客說打算避過人流高峰期後才去香港。深圳市民香先生說：「2019年到現在差不多四年沒去，心情好激動，剛剛好就搶到了，運氣好，先避免高峰期，等過完年吧，(赴港後)購物吧，探望一下那邊的親人。」

內地旅客在獲得簽注後，便可在深圳口岸出入境系統預約，憑48小時內核酸陰性證明過關。根據預約過關系統顯示，目前未來七天內，福田、深圳灣等四個口岸的名額仍然充足。