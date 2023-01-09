英國當局據報揭公務車輛藏中國製SIM卡惹國安憂慮

【有線新聞】英國據報對公務車輛安檢時，發現可用於定位追蹤，並傳輸數據的中國製SIM卡，惹來國家安全憂慮。中方批評報道的指控毫無根據，奉勸停止散布虛假消息。

安全部門消息人士稱，是一張能夠傳輸位置數據的中國製識別卡，即SIM卡，於中國進口的密封部件內發現，已經將它拆除。基於多項保用和商業協議，這些中國汽車零件，組裝時沒打開就直接裝上車。

英國傳媒報道，當地安全部門為了保護國防基建，近期搜查接載外交官和高級政府官員的公務車輛，發現至少一個隱藏的中國追蹤裝置。

有安全專家形容這項威脅巨大，意味中國和俄羅斯的情報機構，好可能都在追蹤英國官員。

事件惹來國會議員關注使用中國製商品的國安隱憂，保守黨前黨魁施志安稱，今次的發現反映英國是時候將中國定性為系統性威脅，改變相關審查。

中國駐英使館發言人回應，稱指責毫無根據，純屬捏造。中國做事一向光明正大，沒必要亦沒興趣，搜集英國車輛定位信息，奉勸英方有關人員停止散布虛假消息。中方一貫鼓勵中國企業

按市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展對外貿易投資合作。強調堅決反對某些勢力，政治操弄正常經貿合作，抹黑中國企業，不僅嚴重破壞國際貿易規則，亦割裂全球市場，增加自身發展成本，最終是搬起石頭砸自己的腳。