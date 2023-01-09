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玩具展逾250內地參展商 陳百里預期將來更多內地客
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2023年01月09日
港聞
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【有線新聞】會展舉行玩具展，超過250個內地參展商，其中約一半來自廣東省。
商務及經濟發展局副局長陳百里相信通關後，會展業、零售及商界前景樂觀。
陳百里表示：「我昨日與零售業界、商界以及中小企業的朋友談論過，大家對整個前景感到樂觀，最重要是前期階段做到有秩序，漸漸令到生意模式、客源循序漸進、健康、穩陣去做。大規模的會展業其實要六個月或更長的時間去準備，所以未來我預期之後的大型展覽，我們會迎來更多的內地團、內地客。」
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