卓悅創辦人葉俊亨被頒令破產　附屬公司合豐隆被頒令清盤

【有線新聞】連鎖化妝品店卓悅創辦人葉俊亨被法庭頒令破產。

據悉葉俊亨欠債超過2,000萬元，去年九月被債權人入稟高等法院申請破產，葉俊亨上周通知法庭，會在沒有律師代表下親自到法庭應訊，惟最終缺席聆訊。法官依例向葉俊亨頒布破產令，至於卓悅的附屬公司合豐隆，亦因欠債390萬元被頒令清盤。