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荃灣千色匯冷卻塔退伍軍人桿菌超標 擁有人稱已消毒
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】荃灣千色匯一期淡水冷卻塔退伍軍人桿菌濃度超標。
機電署上月抽查43幢建築物，共73個淡水冷卻塔的水樣本，只有千色匯一個樣本超標。署方向擁有人發出「妨擾事故通知」，擁有人已經消毒冷卻塔。
另外今年首個星期，衞生署接獲四宗退伍軍人症個案，全部是長者，三宗是社區感染，分別居於荃灣、觀塘和沙田，會調查源頭。
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