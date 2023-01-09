通關｜首個工作日逾五萬人出入境　上水人流不似預期　海味店：一個內地客都冇

【有線新聞】通關首個工作天超過5.2萬人出入境，南下旅客佔約三成七，比例稍高於首日通關，1.2萬人使用港鐵落馬洲站，上班繁忙時間東鐵上水站未見太擠擁，有議員說會繼續監察水貨客問題。

通關後首個工作日，在上水站登上由落馬洲開出前往金鐘的列車還有座位。早上繁忙時間平均兩至三分鐘一班車，每三班才有一班由落馬洲開出。

運輸及物流局局長林世雄說，來往落馬洲的班次已由疫情前每日90班增至135班，相信足夠應付需求。林世雄：「無論是假日或上班上學日子都應該處理得到，通關以及本地交通安排、春節前後，或跨境學童回港上學的時間。我們會視乎情況商討有沒有需要加班次。」

車站人流不多，疫情前水貨店林立的新康街，亦只有零星旅客拖行李箱購物。

海味店負責人羅生：「這兩日一個內地客都沒有，內地人過來限制很多，都過不到來，完全一點都沒有幫助。」

這條街原本有多間大型連鎖藥房，封關以來不是倒閉便是縮減店面，原來的店舖已變為肉檔及菜攤。從當局公布的出入境數字反映，目前南下旅客只佔兩成半左右，有居民及區議員預期農曆年前後旅客會增加，會密切留意情況。

鄺先生 ：「其實我以前都被行李箱撞腳、碌腳不少，走出馬路被車響號，心想我也不想走出來。」

新界北（民建聯）劉國勳：「（政府）應該將此處列為觀察點，特別我也去信副司長（卓永興），他負責市容改善計劃，可以加派人手巡查，進行執法行動。」

劉國勳又說，通關首階段要預約配額及做核酸檢測，增加水貨客的成本，相信暫時情況可控。