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財政預算案下月發表 有立法會議員倡派消費券
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】新一份財政預算案下月發表，有立法會議員與財政司司長陳茂波會面，建議政府繼續派消費券。
建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示：「以現時香港政府的財政情況，好難期望（金額）會多過之前，我想大家都有心理準備，就算有具體金額方面，都希望政府自己考慮、要考慮各方面問題，但我們認為在紓困方面，政府都要做些工作。」
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