財政預算案下月發表　有立法會議員倡派消費券

【有線新聞】新一份財政預算案下月發表，有立法會議員與財政司司長陳茂波會面，建議政府繼續派消費券。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示：「以現時香港政府的財政情況，好難期望（金額）會多過之前，我想大家都有心理準備，就算有具體金額方面，都希望政府自己考慮、要考慮各方面問題，但我們認為在紓困方面，政府都要做些工作。」