屯門前區議員曾錦榮承認虛報開支　意圖詐騙2.4萬津貼柙至月底判刑

【有線新聞】屯門前區議員曾錦榮承認在選舉申報書上虛報開支，意圖詐騙選舉事務處支付24,000元津貼，還柙至月底判刑。

28歲被告曾錦榮三年前參加立法會社福界選舉，在選舉開支申報書上聲稱以24,000元聘請三名選舉助理，附上合約及薪金收據，但三人均指不知情下簽署文件。曾錦榮承認兩項控罪，包括提交虛假或具誤導的選舉申報書，以及企圖欺詐。

辯方求情時說，被告已得到沉重教訓，希望輕判。裁判官認為必須判監，押後至月底判刑。