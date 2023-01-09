i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
屯門前區議員曾錦榮承認虛報開支 意圖詐騙2.4萬津貼柙至月底判刑
i-Cable
2023年01月09日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】屯門前區議員曾錦榮承認在選舉申報書上虛報開支，意圖詐騙選舉事務處支付24,000元津貼，還柙至月底判刑。
28歲被告曾錦榮三年前參加立法會社福界選舉，在選舉開支申報書上聲稱以24,000元聘請三名選舉助理，附上合約及薪金收據，但三人均指不知情下簽署文件。曾錦榮承認兩項控罪，包括提交虛假或具誤導的選舉申報書，以及企圖欺詐。
辯方求情時說，被告已得到沉重教訓，希望輕判。裁判官認為必須判監，押後至月底判刑。
上一條影片
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
下一條影片
博爾索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府 至少400人被捕
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日