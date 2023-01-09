博爾索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府　至少400人被捕

【有線新聞】巴西前總統博爾索納羅支持者衝擊國會、最高法院及總統府，警方拘捕至少400人。博爾索納羅批評衝擊公共建築做法，總統盧拉明言會嚴懲不法分子。

巴西國會周日早上遭大批支持前總統博爾索納羅的示威者闖入，有人爬上建築物頂部展示橫額。警方多次施放催淚氣體試圖驅散人群，又出動騎警。示威者以鐵馬堵塞路面，甚至與裝甲車對峙。不少人在國會大樓內大肆破壞，玻璃碎片散落一地，有人則開水喉灑水，情況一片混亂。

國會旁的最高法院亦被示威者佔領，牆身和天花板損毀。總統府亦成為示威者目標，有人闖入破壞，現場煙霧瀰漫。

國會會議室、議員辦公室及茶水間等在示威者闖入後滿目瘡痍，電腦損毀，文件散落一地。有內閣成員稱大樓內存放各種武器，包括致命武器，但被示威者搶掠，未清楚損失多少武器。事件擾攘數小時，警方帶走數百人。

盧拉接任總統約一星期，但博爾索納羅的支持者一直拒絕承認去年10月大選結果，要求軍方介入推翻盧拉政府。博爾索納羅早前已離開巴西前往美國，拒絕出席盧拉的就任儀式。衝擊國會事發約六小時後，博爾索納羅在網上發文堅稱與事件無關，批評示威者不應罔顧法紀，衝擊公共建築物。

事發時在聖保羅視察的盧拉明言會找出並嚴懲所有闖入國家權力機關的人，追究幕後主使者的責任，又宣布即日起至本月底調派聯邦安全部隊駐守首都巴西利亞。

巴西利亞所在的聯邦區，州長即時革除保安主管托雷斯的職務，他曾在博爾索納羅政府出任司法部長。