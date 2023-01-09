防疫措施鬆綁景區人聲沸騰　三亞「攝影師」搶生意爆群毆

【有線新聞】隨著內地防疫措施解禁，各地旅遊景區再次熱鬧起來，不過亦衍生了不少旅遊亂象。

內地防疫措施鬆綁，不少人都趁著假期及周末到處遊玩，多地景區人聲沸騰。不過上星期六晚上的上海迪士尼樂園，一名穿上人偶套裝的工作人員，卻無故被遊客從後大力拍打頭部。事件驚動當地警方，指被打的工作人員有出現不適但不用送院，正在調查事件；園方事後表示會內部處理事件，但未決定是否將涉事遊客列入黑名單。

另外，不少人選擇「避寒」的海南三亞市一個海邊廣場，上星期五有兩批人互毆。網傳片段見到，五、六個人互相拉扯，又用相機互砸、毆鬥，最後有幾個人受傷倒地。

據了解，參與打鬥的人都是在廣場幫遊客影相賺錢，因為搶生意而上演武鬥。三亞市綜合行政執法局人員表示：「兩個人拌嘴，一個東北的、一個河北的，然後這兩個人拌拌嘴，一拌嘴旁邊那個人說他欺負東北的，然後旁邊就有個東北人就上了。」事發後當地警員已介入，帶走多名涉事男子調查。

另外，4名遊客上星期六在三亞市一個海灘游泳時，其中3人不慎遇溺死亡及1人失蹤。相關部門指涉事海域禁止下水，事發時海浪特別大、有暗流，搜救部門之後派人搜尋失蹤者的下落。