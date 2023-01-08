烏克蘭否認俄軍導彈攻擊殺死數百烏軍

【有線新聞】烏克蘭否認逾六百烏軍被俄軍擊殺，指是俄方宣傳伎倆。

俄羅斯國防部稱，俄軍空襲頓涅茨克北部城市，擊中兩座住有1300名烏軍的建築物，逾600名烏軍死亡，報復對方在元旦日攻擊俄軍基地。

路透社報道，有關建築物沒有被導彈直接擊中或嚴重損毀，亦沒跡象顯示烏軍住在該處，現場未有發現屍體或血跡。

烏克蘭否認烏軍建築物遇襲，認為是俄羅斯宣傳伎倆。