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烏克蘭否認俄軍導彈攻擊殺死數百烏軍
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2023年01月09日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】烏克蘭否認逾六百烏軍被俄軍擊殺，指是俄方宣傳伎倆。
俄羅斯國防部稱，俄軍空襲頓涅茨克北部城市，擊中兩座住有1300名烏軍的建築物，逾600名烏軍死亡，報復對方在元旦日攻擊俄軍基地。
路透社報道，有關建築物沒有被導彈直接擊中或嚴重損毀，亦沒跡象顯示烏軍住在該處，現場未有發現屍體或血跡。
烏克蘭否認烏軍建築物遇襲，認為是俄羅斯宣傳伎倆。
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