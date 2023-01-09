通關後首個國際展覽　逾千參展商到場　内地展商：日後會多點來港做生意

【有線新聞】玩具展、嬰兒展、國際文具及學習用品展一連四天舉行，有內地參展商說通關後參展更方便，日後會多點來港做生意。

玩具車、積木、模型，這些玩具除了吸引小朋友，亦吸引來參觀玩具展的買家，有人即場坐下洽談生意。今次玩具展、嬰兒展、國際文具及學習用品展有來自17個國家或地區、超過1000個參展商參與，是通關後首個大型國際展覽。有內地參展商事隔三年再參展，預計生意額會多三成。參展商裴先生︰「這三年暫時沒有去其他地方參展，因為在內地受一些政策影響，出去參展的機會就不大，其實我們每一年都會到香港參展，只不過是因為這三年疫情的影響，沒有辦法。」

單是玩具展就有250個內地參展商，近一半來自廣東省，有參展商說通關後來港成本大大降低，可以更頻密往返。

參展商盧小姐︰「我們來之前都做了很多準備，需要抽籤（健康驛站名額）才能回內地，當然很欣喜，知道不用再抽籤、毋須繁瑣的程序就可以來到香港。」

參展商余先生︰「我們公司本來就在深圳，所以我們來這邊是很近，簽注現在後面又慢慢開放，就很容易簽。」

大會推出特別活動，只要買家取得三間參展商的名片，可以換領50元咖啡優惠券，希望促進買家與參展商交流。貿發局計劃今年舉辦超過30個大型展覽，隨著通關政策再開放，希望吸引更多境外企業來港。