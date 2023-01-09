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日本周四起要求澳門入境者提供陰性證明
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2023年01月09日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】日本再收緊中國旅客入境措施，要求由澳門入境人士，亦要提供檢測陰性證明。
日本政府周一宣布，周四起要求由澳門直航入境人士，均要提供72小時內檢測陰性證明，並要求全員入境檢測。
當局早前只要求內地旅客，周日開始要在登機前出示陰性檢測證明，並在入境後接受核酸檢測。
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