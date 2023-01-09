拜登任內首次視察美墨邊境　眾議院議長麥卡錫批評只是「公關騷」

【有線新聞】美國總統拜登上任兩年以來，首度到訪美墨邊境。並到墨西哥城準備出席北美峰會，將與墨西哥及加拿大領袖，討論共同應對非法移民問題。

美國總統拜登周日抵達得州埃爾帕索巿，展開任內首次美墨邊境行程。迎接他的得州州長、共和黨籍的阿博特呈交一封信，直指邊境混亂局面，正是拜登執行聯邦法例不力的直接後果。

拜登此行視察了邊防官員搜查汽車有否毒品等違禁品的情況，又親臨與墨西哥華雷斯城只有一牆之隔的邊境圍欄，與執勤人員交談。

近四小時行程中亦到訪移民服務中心，會見支援移民的非牟利及宗教團體，據報沒接觸任何移民。被問到對此行有何體會，拜登稱需要投入大量資源。新任眾議院議長麥卡錫，批評總統出訪邊境只是「公關騷」。

拜登隨後轉到墨西哥城，獲墨西哥總統洛佩斯接機。兩人將出席一連兩日的北美峰會，聯同加拿大總理杜魯多，討論移民及氣候等議題。