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增11,641宗確診 多64死
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2023年01月09日
港聞
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【有線新聞】本港新增確診進一步回落。
單日新增11641宗確診，主要是本地感染，323宗是輸入個案，多64人死亡，死因與新型肺炎有關。16間安老及殘疾院舍，共21名院友確診，908間學校呈報2,668名學生及教職員感染。
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