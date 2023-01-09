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增11,641宗確診　多64死

【有線新聞】本港新增確診進一步回落。
單日新增11641宗確診，主要是本地感染，323宗是輸入個案，多64人死亡，死因與新型肺炎有關。16間安老及殘疾院舍，共21名院友確診，908間學校呈報2,668名學生及教職員感染。
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