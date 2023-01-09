二價復必泰｜內地有中介宣傳來港打針　包機票、酒店一條龍　本港醫療機構：暫有數十人預約

【有線新聞】內地社交平台有中介宣傳過境到香港接種二價疫苗，標榜套餐式收費、包括交通住宿。有提供自費疫苗接種的醫療機構說，暫時查詢較多、未算太多人預約。

提供予非港人自費接種的復必泰二價疫苗供港數天，內地社交平台「小紅書」有中介宣傳來港接種二價疫苗套餐，聲稱提供一對一醫療諮詢服務，專車接送以及預訂酒店機票等，價錢1,600元起跳。現時有提供自費二價疫苗的醫療機構不多，我們以顧客身份問過其中一間已開打的醫療體檢公司，職員說打針的人未見踴躍。德信醫療職員︰「（有沒有哪天已額滿？）沒有，暫時來港的人不多，外面的大機構也要16號才開始打針，因為我們要的數量不多，（周日）只是為廿多人接種，不算太多人。」

提供自費接種服務的私營醫療機構說，預訂的疫苗要多數天才運抵，最快下周一才有針打。尚至醫療醫務行政總監郭寶賢︰「這款疫苗本身有其複雜性，須儲存在很低溫度、（攝氏）負70度以下，運抵後要解凍，復星提供這藥物不同其他，很容易儲存、何時取貨也可以，它需要一個過程，所以要預約，不是一訂藥便立即運抵。」

他說暫時有數十人預約打針，為非港人打針前會先詳細查問病歷，包括有否感染及確保曾接種兩劑原始疫苗，才會為對方接種二價疫苗。