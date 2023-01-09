巴西國會衝突｜多國領袖發聲撐盧拉　拜登譴責示威者　聯合國：須尊重巴西人民意願

【有線新聞】美國總統拜登以及多國領袖，譴責巴西示威者衝擊國會行為，又表態支持巴西總統盧拉。

巴西國會遭示威者衝擊後，國際社會紛紛表態，不接受暴力攻擊民主機關。聯合國秘書長古特雷斯譴責衝擊巴西民主機構，稱必須尊重巴西人民的意願。

加拿大、英國、法國及德國等多國領袖表明支持盧拉，以及其領導的政府。美國總統拜登亦譴責巴西示威者衝擊國會，是攻擊民主及和平移交權力，稱巴西人民的意願絕不能被削弱。華府全力支持巴西民主機構，期待繼續與盧拉合作。

有評論指巴西國會的混亂一幕，令人聯想到前年1月美國國會山莊騷亂。美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯批評巴西前總統博爾索納羅，無視民主原則、煽動衝擊國會，更形容是前總統特朗普種下的禍根，由當年美國國會騷亂繼續危害至今。