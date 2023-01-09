沙田水泉澳邨有電熱水爐爆炸　戶主擦傷毋須送院

【有線新聞】沙田有單位電熱水爐爆炸，戶主擦傷毋須送院。

單位窗框變形、玻璃窗粉碎，碎片散落地上，警方封鎖現場調查。下午3時45分，水泉澳邨山泉樓一個單位傳出爆炸聲，冷氣機跌落平台，消防進入單位檢查，懷疑電熱水爐爆炸，通知機電工程署跟進，男戶主頭和手腳擦傷，治理後毋須送院。