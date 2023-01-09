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沙田水泉澳邨有電熱水爐爆炸 戶主擦傷毋須送院
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】沙田有單位電熱水爐爆炸，戶主擦傷毋須送院。
單位窗框變形、玻璃窗粉碎，碎片散落地上，警方封鎖現場調查。下午3時45分，水泉澳邨山泉樓一個單位傳出爆炸聲，冷氣機跌落平台，消防進入單位檢查，懷疑電熱水爐爆炸，通知機電工程署跟進，男戶主頭和手腳擦傷，治理後毋須送院。
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