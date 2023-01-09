返回
按輸入鍵開始搜尋

高鐵或周日前復運　林世雄到西九站視察試運情況

【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄視察高鐵試運情況。
林世雄到西九龍高鐵站，先視察售票大堂，聽取港鐵車務總監李家潤介紹高鐵試運情況及準備復運的工作進展，又參觀高鐵車廂。他早前說高鐵目標在星期日或之前復運，預計先開通往返深圳及廣州班次。
上一條影片 沙田水泉澳邨有電熱水爐爆炸　戶主擦傷毋須送院
下一條影片 內地海陸空口岸相繼復常　旅遊業界：距全面復蘇尚早
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日