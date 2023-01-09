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高鐵或周日前復運 林世雄到西九站視察試運情況
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄視察高鐵試運情況。
林世雄到西九龍高鐵站，先視察售票大堂，聽取港鐵車務總監李家潤介紹高鐵試運情況及準備復運的工作進展，又參觀高鐵車廂。他早前說高鐵目標在星期日或之前復運，預計先開通往返深圳及廣州班次。
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